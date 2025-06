PKP Cargo zamierza przeprowadzić zwolnienia grupowe, które w 2025 roku mogą objąć do 1041 pracowników, a w 2026 roku do 1388 osób z różnych grup zawodowych - podano w komunikacie.

"Zdaniem zarządu pomimo dotychczas wdrożonych działań naprawczych i restrukturyzacyjnych w obszarze zatrudnienia, sytuacja spółki wymaga dalszych działań. Inicjowany proces jest istotnym elementem Planu Restrukturyzacji, którego szczegóły zostaną przedstawione przez spółkę do końca czerwca 2025 roku" - napisano w komunikacie.

Zwolnienia w PKP Cargo

Podano, że planowane działania w zakresie zwolnień zostaną zrealizowane do 30 września 2026 r., przy czym zwolnienia grupowe przewidziane na rok bieżący zostaną zrealizowane najpóźniej do końca lipca 2025 roku.

Restrukturyzacja PKP Cargo

25 lipca 2024 roku sąd rejonowy w Warszawie otworzył postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo, w którym zdecydował o otwarciu postępowania sanacyjnego. Dzień wcześniej zarząd spółki zapowiedział przeprowadzenie zwolnień grupowych. Pierwotnie miały one objąć do 30 proc. zatrudnionych, czyli do 4142 pracowników w różnych grupach zawodowych.