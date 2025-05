Zysk netto grupy banku PKO BP wyniósł w pierwszym kwartale tego roku 2 miliardy 469 milionów złotych. Oznacza to wzrost o niemal 21 procent w ujęciu rocznym - poinformował bank w raporcie kwartalnym.

Zysk banku okazał się 2,4 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 2 mld 411,9 mln zł.

Oczekiwania 7 biur maklerskich, co do zysku netto za pierwszy kwartał, wahały się od 2 mld 365 mln zł do 2 mld 441 mln zł.

Jak podano w opublikowanym we wtorek raporcie, zmiana zysku netto była związana z poprawą wyniku z działalności biznesowej, który osiągnął 7 mld 576 mln zł (wzrost o 733 mln zł rok do roku), głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek o 790 mln zł, przy spadku wyniku z tytułu prowizji i opłat o 25 mln zł oraz wyniku pozostałego o 32 mln zł r/r.

Dodano, że wynik z tytułu odpisów i utraty wartości poprawił się o 277 mln zł, głównie w efekcie niższego o 365 mln zł kosztu ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych.

Zwrócono uwagę, że wyższe o 341 mln zł były koszty działania, w efekcie wyższych świadczeń pracowniczych o 175 mln zł, kosztów regulacyjnych o 123 mln zł, kosztów rzeczowych o 24 mln zł oraz amortyzacji o 19 mln zł.

Wzrost skali działania i depozytów

Bank poinformował też, że w efekcie działań podejmowanych w pierwszym kwartale br. nastąpił wzrost skali działania w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz końca 2024 roku. Suma aktywów osiągnęła poziom ponad 531 mld zł, co oznacza wzrost o 40 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz o 6 mld zł w porównaniu do końca 2024 roku.

Dodano, że depozyty klientów wyniosły 420 mld zł, co oznacza wzrost o 28 mld zł w porównaniu do stanu na koniec marca 2024 roku oraz wzrost o 1 mld zł w odniesieniu do stanu na koniec grudnia 2024 roku.

Z kolei finansowanie udzielone klientom wyniosło niemal 291 mld zł i wzrosło o 22 mld zł w ujęciu rocznym oraz o około 5 mld zł w stosunku do końca grudnia 2024 roku. Wzrosty dotyczyły większości pozycji z wyjątkiem kredytów walutowych bankowości hipotecznej oraz dodatkowo w odniesieniu do końca poprzedniego kwartału z wyjątkiem należności leasingowych i faktoringowych segmentu korporacyjnego.

Bank poinformował też, że portfel bankowy i handlowy papierów wartościowych wyniósł 198 mld zł, co oznacza wzrost o 21 mld zł w odniesieniu do końca marca 2024 roku oraz o około 7 mld zł w stosunku do końca grudnia 2024 roku, a suma kapitałów własnych wyniosła ponad 55 mld zł i wzrosła o niemal 8 mld zł w porównaniu do końca marca 2024 roku oraz o 3 mld zł w odniesieniu do końca grudnia 2024 roku.

Większy odpis na kredyty frankowe

W pierwszym kwartale 2025 roku grupa kapitałowa banku zwiększyła odpis na koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich o 973 mln zł.

"Wysokość tych kosztów wynika z aktualizacji parametrów modelu oceny ryzyka prawnego, które dotyczą zwiększenia spodziewanych kosztów programu ugód, zmian poziomu rozstrzygnięć spraw sądowych, oraz aktualizacji szacowanych kosztów dotyczących odsetek ustawowych naliczonych za czas trwania sporu z klientem" - dodano.

PKO BP jest największym bankiem w kraju. Dostarcza usługi finansowe dla ponad 12 mln klientów indywidualnych, firmowych, korporacyjnych i samorządowych. Bank ma swoje oddziały korporacyjne w Niemczech, Czechach, Słowacji i Rumunii.

Autorka/Autor:jw/ToL

Źródło: PAP