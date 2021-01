Fatalne dane z polskiej gospodarki. Spadki we wszystkich sektorach

Produkt krajowy brutto Polski w 2020 roku skurczył się o 2,8 procent, po wzroście o 4,5 procent w 2019 roku - podał w szacunku Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu całorocznym spadki odnotowano we wszystkich sektorach gospodarki. Wicepremier Jarosław Gowin ocenił, że jest to "świetny wynik na tle innych krajów Europy".

Wstępne dane

"Świetny wynik na tle innych krajów Europy"

Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin w piątkowym komunikacie MRPiT podkreślił, że przez miniony rok to walka o to, "żeby nasza gospodarka poniosła jak najmniejsze straty na skutek pandemii". Jak wskazał, walka toczyła się o uratowanie miejsc pracy i firm; o zapewnienie bytu polskim rodzinom.

"Dlatego z wielką wdzięcznością dla milionów ciężko pracujących Polaków i dla tysięcy przedsiębiorców, którzy nie poddali się mimo ogromnych trudności, a także dla moich współpracowników z ministerstwa - chcę poinformować, że mamy bardzo dobre dane dotyczące PKB Polski w minionym 2020 roku. Mimo tak skrajnie trudnych okoliczności, mimo zamrożenia części gospodarki i powracających lockdownów – nasze PKB spadło jedynie o 2,8 procenta. To naprawdę świetny wynik na tle innych krajów Europy" - powiedział Gowin.

"Wszystkie rodzime i zagraniczne instytucje finansowe prognozują, że nasze PKB w 2021 roku już wzrośnie – nawet do 4 proc. Uratowaliśmy 3 miliony miejsc pracy. Na pomoc przedsiębiorcom przeznaczyliśmy już blisko 176 miliardów złotych. Pod tym względem Polska jednym z europejskich liderów. Środki pomocowe dla branż dotkniętych pandemią stanowią ponad 9 proc. naszego PKB, co jest trzecim najlepszym wynikiem wśród krajów Unii" - przekazał. Podkreślił, że tylko dwa kraje UE osiągnęły lepsze wyniki: Dania i Austria.

"Bardzo się także cieszę, że przyjęto rekomendacje mojego ministerstwa i od 1 lutego odmrozimy galerie i centra handlowe. Dziękuję przedstawicielom branży za współpracę, za cierpliwość i za poważne traktowanie obostrzeń sanitarnych. To również jest nasz wspólny sukces. Krok po kroku wraz ze zwiększaniem się liczby zaszczepionych doprowadzimy od odmrożenia kolejnych branż" - powiedział Gowin.

Komentarze ekonomistów

Monika Kurtek z Banku Pocztowego oceniła, że przedłużająca się druga fala pandemii i zła sytuacja w wielu krajach Europy, w tym u naszego głównego partnera handlowego, czyli w Niemczech, nie pozwala na optymizm co do pierwszego kwartału br.

"PKB zapewne znowu będzie ujemne, pytanie dotyczy tylko tego, jak głęboki to będzie spadek, a to z kolei zależy od tego, jak długo jeszcze utrzymywane będą restrykcje u nas i twarde lockdowny w wielu europejskich krajach" - napisała w komentarzu.

Czy to zły wynik? - pytają ekonomiści mBank Research i odpowiadają: "absolutnie nie!". "Na początku roku chodziły zakłady o -5 proc. Szacunek z ostatniej projekcji NBP: -3,5 proc. IV kwartał należy celować w takim układzie w okolicach -2,8 proc. r/r." - napisali analitycy.

Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP wskazuje, że "nie znamy jeszcze wyników ze wszystkich państw UE, ale krajowa gospodarka poradziła sobie z pandemią lepiej niż większość innych unijnych gospodarek". "Najlepiej widać to na rynku pracy" - skomentował.

Rafał Benecki i Dawid Pachucki z ING szacują, że w 2021 PKB w Polsce odrobi straty spowodowane przez pandemię. "Wprawdzie sezonowość zwykłej grypy, wolny postęp szczepień i nowe mutacje Covid-19 (które spowodowały wydłużenie twardych lockdownów) przemawiają za ostrożnymi prognozami w I kw. 2021 r., to jednak wciąż oczekujemy odbicia PKB od II kw. 2021" - ocenili.

Jak dodali zniesienie restrykcji spowoduje ponowne odbicie popytu konsumpcyjnego. "W czasie pandemii mocno wzrosła stopa oszczędzania gospodarstw domowych, te środki zostaną wydane, co przyniesie silne odbicie konsumpcji i PKB. Szacujemy, że średnio w 2021 r. spożycie gospodarstw domowych może wzrosnąć realnie o 5,0 proc. rdr" - napisali w komentarzu.

Według nich gorzej będą wyglądać inwestycje prywatne. "Bez ich uruchomienia struktura wzrostu będzie jednak proinflacyjna. (...) Spodziewamy się wprawdzie wzrostu inwestycji prywatnych w Polsce w ujęciu rdr już od II kw., w dużej mierze będzie to jednak efekt niskiej bazy. Naszym zdaniem popyt inwestycyjny wróci do poziomu z IV kw. 2019 r., tj. okresu sprzed pandemii najwcześniej w II poł. 2022 r. chyba, że nastąpi znaczące przyspieszenie wydatkowania funduszy unijnych. Lepiej będą wyglądać inwestycje publiczne, finansowane pozostałymi do wypłacania znacznymi środkami z poprzedniego budżetu unijnego. Szacujemy, że wraz z efektami niskiej bazy z 2020 i obicia popytu prywatnego wzrost PKB w 2021 sięgnie 4,5 rdr" - zaznaczyli ekonomiści.