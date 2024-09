Skusiła go reklama z wizerunkiem influencera. Stracił ponad 200 tysięcy złotych

Miał zarobić olbrzymie pieniądze na kryptowalutach, stracił 200 tysięcy złotych. Jak poinformowała policja, 34-letni mieszkaniec powiatu opolskiego został oszukany podczas dokonywania internetowych inwestycji. Do skorzystania z "oferty" skusiła go reklama z wizerunkiem znanego influencera.

Wykorzystywali niewiedzę

- Z 34-latkiem kontaktowali się różni "specjaliści" od kryptowalut, którzy wykorzystując techniki manipulacji oraz nieznajomość kwestii związanych z tego typu inwestycjami, namówili go do dokonania kolejnych wpłat - dodała Bigos.

Mężczyzna był przekonany co do wiarygodności tych osób, jego podejrzeń nie wzbudził nawet wschodni akcent, którym posługiwali się rozmówcy, dlatego wszystko robił zgodnie z ich instrukcjami. Otrzymał nawet niewielką kwotę wygranej na konto, co utwierdziło go w przekonaniu, że inwestycje przynoszą mu zyski.