Orlen chce odzyskać wielomilionowe zaliczki i sprzedać jeden z biznesów

"Trzeba poczekać aż pieniądze znajdą się na koncie"

Daniel Obajtek: to hucpa

Gratulacji prawnicy nie usłyszą od Daniela Obajtka, który twierdzi, że to nie stare władze szwajcarskiej spółki, ale nowe odpowiadają, za stratę kilkuset milionów dolarów, a cała sprawa to medialno-polityczna nagonka. "Hucpa wykonana pod polityczne dyktando. Gdyby nie bezmyślne działanie nowego Zarządu OTS nie doszłoby do zerwania transakcji i do całej farsy, która ma w związku z tym miejsce" - napisał w serwisie X były prezes Orlenu.

Sprzedaż jednego z biznesów

Orlen w swojej strategii na kolejne 10 lat zapowiada, że zamierza skupić się na tym, do czego został stworzony, czyli na obszarach takich jak paliwa, energia i ciepło. - Chcemy sprzedać Polskę Press i chcemy zrobić to w okolicach wakacji - mówił Ireneusz Fąfara. W wydawnictwie trwa restrukturyzacja. Polska Press jest właścicielem kilkudziesięciu lokalnych gazet i kilkuset portali. Orlen kupił firmę za 220 milionów złotych. - My biliśmy na alarm, że to zły pomysł, ale Kaczyński był zdeterminowany z Obajtkiem. Dlatego wysłał Obajtka do Orlenu, aby zrobił z niego zaplecze propagandowe, wspierające PiS - mówił Mariusz Witczak z KO. Byłemu szefowi Orlenu nie podobają się zmiany wprowadzane przez jego następców i składa zawiadomienie do prokuratury. - To jest taka obrona przez atak, wydaje mi się, że lada moment będzie wniosek do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu Obajtkowi i tak to się skończy - komentował natomiast Tomasz Trela z Lewicy.