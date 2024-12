Olefiny III to największa i najdroższa inwestycja Orlenu z czasów prezesury Daniela Obajtka. Reporterzy Łukasz Frątczak z TVN24 i Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski dotarli do niepublikowanych wcześniej dokumentów, w tym umów oraz materiałów z posiedzeń rady nadzorczej. Wynika z nich, że kluczowa inwestycja Orlenu została uzależniona od najbogatszego Polaka, Michała Sołowowa. Oto najważniejsze fakty, do których dotarli dziennikarze.

- W 2020 roku, z bliżej nieznanych przyczyn, Daniel Obajtek i Michał Róg, czyli były prezes i wiceprezes Orlenu, (..) postanowili wydzielić jedną małą działeczkę i wydzierżawić ją zewnętrznej firmie. Na tej działce ma powstać instalacja do produkcji butadienu, po prostu do przerabiania pewnych związków chemicznych. Ta instalacja jest jednak niezbędna i kluczowa do tego, aby działała reszta instalacji. My próbowaliśmy się dowiedzieć, dlaczego tak zrobiono - mówił na antenie TVN24 jeden z autorów reportażu, dziennikarz TVN24 Łukasz Frątczak.