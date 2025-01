"Całkowity zakaz wprowadzenia do obrotu". Rozporządzenie weszło w życie

W czwartek weszły w życie przepisy zakazujące wprowadzania do obrotu napojów spirytusowych w tak zwanych alkotubkach - poinformował resort rolnictwa. Jak dodano, ze względu na postulaty producentów, wprowadzono 30-dniowy okres przejściowy, pozwalający na handel "alkotubkami" maksymalnie do 28 lutego tego roku.

"Informujemy, że od dzisiaj, tj. 30 stycznia 2025 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej opakowań niektórych napojów spirytusowych" - poinformował resort rolnictwa w czwartek. Jak wyjaśnił, w praktyce oznacza to "całkowity zakaz wprowadzenia do obrotu napojów spirytusowych w opakowaniach typu pouch czyli tzw. alkotubek".

Nowe regulacje na opakowania i pojemność

Przepisy określają też minimalną pojemność i rodzaj opakowań takich napojów sprzedawanych w Polsce. Zgodnie z nimi napoje spirytusowe o pojemności do 200 ml mogą być sprzedawane tylko w butelkach albo puszkach. Ministerstwo biorąc pod uwagę postulaty producentów, wprowadziło 30-dniowy okres przejściowy. Pozwala on na handel "alkotubkami" maksymalnie do 28 lutego br. "Do tego dnia asortyment objęty zakazem musi być całkowicie wycofany z handlu" - podkreśliło MRiRW.