PKP podliczył dla ilu podróżnik zatrzymują się tutaj ekspresy. - We Włoszczowie do pociągów ekspres Intercity wsiadało i wysiadało średnio 7 osób - wskazał Maciej Dutkiewicz, PKP Intercity.

Zapytani o to mieszkańcy stwierdzili: "Dużo podróżników tutaj wsiada, ma łatwy dostęp do Warszawy", "Bardzo zły pomysł, bo my często korzystamy akurat z tej linii do Gdańska i często jeździmy".

"Ten pociąg po prostu musi zarabiać"

- Pendolino to jest pociąg komercyjny, on nie jest w żaden sposób przez nikogo dofinansowywany i ten pociąg po prostu musi zarabiać. Jeżeli my mamy średnio na pociąg 4 osoby, no to nie jest racjonalne zatrzymywanie tego pociągu - stwierdził prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.