LOT wraca na dalekie trasy. Lista połączeń

Z początkiem lipca Polskie Linie Lotnicze LOT wznowiły część rejsów międzynarodowych. Na liście tras, które wrócą do siatki połączeń narodowego przewoźnika, znalazły się również loty do Azji i Ameryki Północnej.

W środę 1 lipca pierwsi pasażerowie polecieli na pokładach samolotów LOT-u do: Berlina, Amsterdamu, Dusseldorfu, Barcelony, Pragi, Budapesztu, Wilna, Kijowa, Dubrownika i Splitu. W czwartek dołączyli do nich podróżni lecący do Wiednia i Oslo. Z kolei od 3 lipca ruszają letnie połączenia #LOTnaWakacje, a pasażerowie mogą zacząć planować podróże także poza Europę.