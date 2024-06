Decyzja w sprawie wniosku o upadłość. Wielka sieć sklepów komentuje

Sąd we Wrocławiu odrzucił wniosek o upadłość znanej sieci sklepów Neonet. Jak wyjaśniła spółka w odpowiedzi na pytania redakcji biznesowej tvn24.pl, ma to związek z otwartym wcześniej postępowaniem sanacyjnym.

Jak informowaliśmy w ubiegłym roku, spółka Neonet złożyła dwa wnioski do sądu: o wszczęcie postępowania w sprawie ogłoszenia upadłości oraz - równoległy - w sprawie postępowania sanacyjnego. "Decyzja o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego jest odpowiedzią na problemy płynnościowe Spółki. Na tę sytuację wpłynęło kilka czynników, w tym niezależnych od Spółki, jak obecna sytuacja na rynku sprzedaży AGD, RTV, GSM i IT" - informowano. Przedstawiciele firmy zapewniali, że są "zdeterminowani do uzdrowienia przedsiębiorstwa i (dalszego - red.) prowadzenia działalności".