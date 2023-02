Grupa Azoty zaktualizowała ceny nawozów

Jak wynika z cennika opublikowanego na stronie internetowej Agrochem Puławy, dystrybutora Grupy Azoty, cena saletry amonowej 34,4 proc. N w dostawie CPT spadła z 3675 zł/t do 2920 zł/t, zaś w dostawie FCA spadła z 3615 zł/t do 2860 zł/t. Saletrzak 27 Standard plus potaniał w dostawie CPT z 3460 zł/t do 2530 zł/t, a w dostawie FCA cena tego nawozu spadła z 3400 zł/t do 2470 zł/t.