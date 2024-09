Taki będzie tydzień w gospodarce

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych, konferencja szefa Narodowego Banku Polskiego, odczyt najnowszego wskaźnika PMI za sierpień - to najważniejsze wydarzenia gospodarcze rozpoczynającego się tygodnia. Uwagę przykuje także odbywające się od wtorku do czwartku w Karpaczu coroczne Forum Ekonomiczne.

Stopy procentowe. RPP podejmie decyzję

"Nie obstawiamy ponownego piwotu prezesa o 180 stopni i powrotu do deklaracji braku obniżek aż do 2026, ale przekaz może być bardziej zniuansowany, podkreślający warunkowość decyzji RPP i jej uzależnienie od przyszłych danych i prognoz. Może to nieco schłodzić rynkowe oczekiwania dot. tempa obniżek stóp NBP" - napisali zapowiedzi tygodnia ekonomiści Santandera.