Można otrzymać nawet 28 tysięcy. Trwają rozmowy na temat przedłużenia programu

Trwają rozmowy w sprawie wydłużenia naboru wniosków i zwiększenia budżetu w programie Mój Prąd 6.0 - przekazała prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dorota Zawadzka-Stępniak. Dodała, że decyzja w tej sprawie może zapaść w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Jak powiedziała prezes, zwiększenie budżetu, a co za tym idzie wydłużenie terminu, nie wpłynie na zmiany merytoryczne w programie.

Szósta edycja programu Mój Prąd ruszyła na początku września 2024 r. Początkowo nabór wniosków był planowany do 20 grudnia 2024 r., ale został on wydłużony do 6 marca 2025 r.

Prezes NFOŚiGW w rozmowie z PAP poinformowała, że popularność nowej odsłony programu jest bardzo duża, gdyż wnioskowana przez beneficjentów kwota to już ponad 80 proc. zarezerwowanego budżetu, który wynosi 1,25 mld zł. Pierwotny budżet Mojego Prądu 6.0 to było 400 mln zł. - Ta kwota (1,25 mld zł -red.) do początku marca będzie na pewno wykorzystana - zaznaczyła.

Zmiany w programie Mój Prąd 6.0

- Jesteśmy w dialogu z resortem klimatu i środowiska na temat potencjalnego przedłużenia tego naboru o kilka miesięcy - poinformowała szefowa Funduszu. - Decyzja jeszcze nie zapadła, ale jesteśmy dobrej myśli, aby go wydłużyć i poszukiwać dodatkowego finansowania na ten program - powiedziała.

Dopytywana, o ile może wzrosnąć budżet Mojego Prądu 6.0 przekazała, że w "dyskusji pojawiają się różne kwoty, ale na wskazanie dokładnych jest jeszcze za wcześnie". - Myślę, że to jest kwestia kilku tygodni, kiedy zapadnie ostateczna decyzja zarządu i MKiŚ o wydłużeniu naboru, jak i potencjalnego zwiększenia budżetu o kolejne środki unijne - powiedziała Zawadzka-Stępniak.

Program Mój Prąd 6.0 przewiduje, że maksymalne dofinansowanie dla fotowoltaiki z magazynami ciepła i energii to 28 tys. zł. O wsparcie mogą się starać prosumenci, którzy wydatki na swoje instalacje fotowoltaiczne ponieśli po 1 stycznia 2021 r. Warunkiem dofinansowania jest rozliczanie się prosumenta w systemie net-billing.

Mój Prąd 6.0 - jakie zasady?

W ramach szóstej edycji programu dofinansowanie mikroinstalacji PV w przypadku inwestycji także w magazyn energii lub/i magazyn ciepła wynosi do 7 tys. zł, a bez niego – do 6 tys. zł. Do magazynu energii cieplnej o minimalnej pojemności 20 dm sześc. prosumenci mogą uzyskać do 5 tys. zł dofinasowania, a do magazynu energii elektrycznej o minimalnej pojemności 2 kWh – do 16 tys. zł.

Aby uzyskać dofinansowanie do instalacji PV, zgłoszonych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej od 1 sierpnia 2024 r., konieczna jest inwestycja w magazyn energii elektrycznej lub/i magazyn ciepła. Moc takiej instalacji fotowoltaicznej może wynieść od 2 kW do 20 kW. Obowiązkowe jest ponadto złożenie zaświadczenia z OSD - dokumentu wystawianego przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej, potwierdzającego przyłączenie mikroinstalacji do sieci.

Autorka/Autor:BC

Źródło: PAP