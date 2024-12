Decyzja PKW dotycząca pieniędzy dla PiS. Wiadomo, co zrobi resort finansów

Państwowa Komisja Wyborcza zebrała się w poniedziałek w południe, by zająć się postanowieniem nieuznawanej Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, która uwzględniła skargę PiS na odrzucenie przez PKW sprawozdania komitetu wyborczego tej partii. Komisja odroczyła jednak decyzję w tej sprawie do czasu "systemowego uregulowania przez konstytucyjne władze RP statusu prawnego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN i sędziów biorących udział w orzekaniu tej izby".

Co zrobi Minister Finansów?

"Do czasu jej rozstrzygnięcia przez PKW Ministerstwo Finansów nadal związane jest uchwałą PKW odrzucającą sprawozdanie finansowe KW PiS i skutkującą pomniejszeniem dotacji i subwencji. MF będzie działało na podstawie tej uchwały do czasu rozpoznania sprawy przez PKW oraz przedstawienia nowej uchwały przez PKW Ministerstwu Finansów . Zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy o partiach politycznych to PKW decyduje o uprawnieniu i określa wysokość subwencji dla partii politycznych" - wyjaśniało ministerstwo.

"Minister Finansów działa wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, które obligują go do realizacji czynności o charakterze materialno-technicznym na podstawie wskazanych w ustawie o partiach politycznych dokumentów, tj. potwierdzenia PKW o uprawnieniu i wysokości subwencji dla poszczególnych podmiotów. Obecnie wiążącą dla MF jest uchwała PKW z 29 sierpnia br. odrzucająca sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego PiS skutkująca pomniejszeniem dotacji i subwencji o 10,9 mln zł. Ministerstwo będzie wypłacało środki wynikające z aktualnego uprawnienia w wysokości wskazanej przez PKW" - czytamy w przesłanej odpowiedzi.

Dodano, że "do czasu podjęcia przez PKW nowej uchwały i przekazania do MF stosownej informacji, partii PiS będą wypłacane środki z tytułu subwencji w wysokości wynikającej z aktualnego uprawnienia tej partii (potwierdzonej przez PKW w sierpniu br.)." "Tym samym, do tego czasu, partii PiS przysługuje uprawnienie do otrzymania subwencji za 2024 rok w pomniejszonej przez PKW wysokości 15 068 886,54 zł, czyli do 30 stycznia 2025 roku zostanie wypłacone partii PiS 2 102 199,01 zł z tytułu IV raty subwencji za 2024 rok" - podano.