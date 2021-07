Nowe oszustwo dotyczące paczek. Poczta ostrzega

W komunikacie wskazano, że spółka otrzymuje zgłoszenia, o pojawieniu się w internecie nowego sposobu oszustwa, związanego z wdrożeniem przez Unię Europejską tzw. pakietu VAT dla e-commerce. Napisano, że internetowi oszuści rozsyłają fałszywe e-maile do klientów, w których zachęcają do otwarcia zawirusowanego załącznika lub linku. Dodano, że tego typu oszustwo może być dystrybuowane także przez wiadomości SMS, zawierające link do zainfekowanej strony.