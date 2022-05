Jest wstępne porozumienie z kontrolerami ruchu lotniczego

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) i przedstawiciele Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego wstępnie porozumieli się w zakresie zmian do regulaminu pracy i do regulaminu wynagrodzeń. Teraz oba projekty zostaną przedstawione do konsultacji ze stroną społeczną oraz z Ministerstwem Infrastruktury - poinformowano w komunikacie.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podpisała 28 kwietnia porozumienie z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZKRL). Porozumienie miało obowiązywać do 10 lipca br. W tym czasie strony prowadziły dialog w celu wypracowania ostatecznego kształtu współpracy.

W piątkowym komunikacie przekazano, że "obie strony w ramach rokowań sporu zbiorowego wstępnie porozumiały się w zakresie zmian do regulaminu pracy i do regulaminu wynagrodzeń postulowanych przez stronę społeczną". "Oba projekty zostaną przedstawione do konsultacji ze stroną społeczną oraz z Ministerstwem Infrastruktury" - dodały ZZKRL i PAŻP we wspólnym komunikacie.

Wstępne porozumienie PAŻP z kontrolerami

Jak przekazano, "wypracowane zapisy i zmiany zgłaszane przez ZZKRL uporządkowały kwestie stanowisk pracy i zmierzają w kierunku minimalizacji liczby nadgodzin kontrolerów oraz eliminacji uznaniowości". "Nowy aneks do regulaminu pracy limituje wzrost dodatków, zmienia zasady wynagradzania kontrolerów nie tylko w Warszawie, ale w całym kraju, zmniejszając dysproporcje w poziomach przychodów między pracownikami" - czytamy.

Strony poinformowały, że dążą do sytuacji, w której liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy nie będzie mogła przekraczać dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kontrolera ruchu lotniczego 150 godzin w roku kalendarzowym a dla informatorów służby informacji powietrznej 240 godzin w roku kalendarzowym.

"Przekroczenie dobowej normy czasu pracy dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą danego pracownika operacyjnego lub w przypadku, gdy szczególna potrzeba jest następstwem zdarzenia, które nie mogło być przewidziane przez pracodawcę przed rozpoczęciem dyżuru operacyjnego przez danego pracownika" - przekazano we wspólnym komunikacie.

Ponadto - jak czytamy - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest w trakcie tworzenia i wdrażania 24 postulatów dotyczących procedur bezpieczeństwa w PAŻP sformułowanych przez związkowców. "Strony prowadzą prace nad kodeksem etyki oraz pozostałymi kwestiami socjalnymi" - dodano.

Konflikt w PAŻP

Z końcem kwietnia z PAŻP-u miało odejść 136 kontrolerów. Wcześniej, czyli 31 marca, odeszło ich 44. To oznaczałoby, że z 216 kontrolerów obszaru i zbliżania w warszawskim porcie mogło zostać zaledwie 36, czyli co szósty. Odejścia były efektem konfliktu części kontrolerów ze zdymisjonowanym 30 marca prezesem agencji Januszem Janiszewskim, który w listopadzie 2021 roku zaostrzył spór, wprowadzając nowy regulamin wynagrodzeń. Od listopada kontrolerzy otrzymywali tzw. porozumienia zmieniające z nowymi warunkami płacy.

Kryzys w PAŻP zaczął się jednak już dwa lata temu po wprowadzeniu na szerszą skalę tzw. trybu pojedynczego kontrolera (SPO - Single Person Operations). W tvn24.pl i na antenie TVN24 alarmowaliśmy o tym, jak ten tryb może wpływać na bezpieczeństwo na polskim niebie, m.in. w marcu 2021 roku opisaliśmy sprawę związkowców z PAŻP, którzy alarmowali o zagrożeniu dla bezpieczeństwa i zostali dyscyplinarnie zwolnieni z pracy.

W ostatnich miesiącach trwały negocjacje kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Dotyczyły one m.in. bezpieczeństwa, regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania. Ostatecznie pod koniec kwietnia br. podpisano tymczasowe porozumienie, obowiązuje do 10 lipca br., dzięki któremu miała być zachowana ciągłość służby ruchu lotniczego w Polsce. Jeżeli nie doszłoby do tego porozumienia, to od 1 maja br. ruch lotniczy nad Polską mógł zostać ograniczony.

Jak informował wcześniej Urząd Lotnictwa Cywilnego, gdyby nie doszło do porozumienia, to do 1 maja na Lotnisku Chopina i w Modlinie byłoby można wykonywać do 180 startów i lądowań dziennie, a w ciągu godziny do 24. Ponadto loty w tych portach mogłyby się odbywać od 9.30 do 17.

PAŻP jest jedyną w kraju instytucją szkolącą i zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego. Pełnią oni służbę przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes