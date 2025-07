Branża w krytycznym momencie. "Poważne wąskie gardło"

Poważne wąskie gardło

Ich zdaniem zakłócenia w łańcuchu dostaw pozostają "poważnym wąskim gardłem" w sektorze produkcyjnym i transportu lotniczego. Zaznaczyli, że producenci silników, dostawcy komponentów i producenci oryginalnego wyposażenia mają trudności z przyspieszeniem produkcji w odpowiedzi na rosnący popyt. Z szacunków Allianz Research wynika też, że w 2024 r. dostawy spadły o 31 proc. w porównaniu do szczytowego poziomu w 2018 r., gdy dostarczonych zostało ok. 1,8 tys. samolotów. Ubiegłoroczny wynik był również o 30 proc. niższy od prognoz samych wytwórców.

Ekonomiści zauważyli też, że utrzymuje się silny popyt na samoloty komercyjne, co w połączeniu z ograniczonymi dostawami spowodowało na koniec ub.r. zaległości na poziomie rekordowych ok. 17 tys. samolotów. "Z tego powodu, przy obecnym tempie dostaw, likwidacja obecnych zaległości zajęłaby prawie 14 lat, czyli dwukrotnie więcej niż średnia z 6 lat przed pandemią" - napisali autorzy raportu.

Ponadto zwrócili uwagę na starzejącą się flotę linii lotniczych. Jej średni wiek na świecie wzrósł do rekordowego poziomu 14,8 roku, podczas gdy w latach 1990-2024 było to 13,6 roku. Zaznaczyli, że starsza flota oznacza wyższe koszty utrzymania i większe zużycie paliwa. Dodali, że - jak wynika z wyliczeń Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA) - gdyby nie spadek efektywności paliwowej branży (w następstwie postępującego starzenia się floty), linie lotnicze zużyłyby o 1,4 mld galonów mniej paliwa lotniczego, a emisja CO2 byłaby o 13,6 mln ton niższa.

Coraz większe wyzwanie

"Ramy regulacyjne, takie jak unijna inicjatywa 'Fit for 55' czy wymogi dotyczące paliw lotniczych SAF (ekologiczne paliwa wytwarzane z alternatywnych źródeł a nie z surowców kopalnych) oraz globalne mechanizmy rozliczania emisji dwutlenku węgla zmuszają zarówno linie lotnicze, jak i producentów do przyspieszenia realizacji strategii zrównoważonego rozwoju, często przed osiągnięciem gotowości technologicznej do wdrożenia nowych rozwiązań na skalę przemysłową. Rozbieżność ta będzie się utrzymywać i stanowić będzie coraz większe wyzwanie dla branży" - wskazali.