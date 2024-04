LOT na zakupach. Wkrótce mają się pojawić pierwsze maszyny

Polskie Linie Lotnicze LOT na przełomie kwietnia i maja mają otrzymać pierwszy z 11 zamówionych samolotów typu Boeing 737 MAX 8. Dwie kolejne maszyny mają trafić do spółki w okresie wakacyjnym. Takie informacje przekazał prezes PLL LOT Michał Fijoł.

LOT obecnie ma 11 boeingów 737 MAX 8. To dwusilnikowy, wąskokadłubowy samolot odrzutowy produkowany przez amerykański koncern The Boeing Company. Samolot może zabrać na pokład 186 pasażerów. W lutym br. Fijoł poinformował, że spółka zamówiła kolejnych 11 tych maszyn, które LOT ma otrzymać do końca pierwszej połowy 2025 roku.