Pełczyńska-Nałęcz o KPO: składamy wnioski w podwójnym tempie

Składamy wnioski o pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy w podwójnym tempie - powiedziała w programie "Jeden na Jeden" na antenie TVN24 ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Zwróciła uwagę, "jest opóźnienie i czas nie czeka".

- Do wniosków przypisane są konkretne inwestycje i reformy i żeby złożyć wniosek z sensem, trzeba wykazać realizację inwestycji i reform - mówiła szefowa resortu funduszy.

"Niestety czas nie czeka"

- My składamy w podwójnym tempie, bo normalnie państwa, które realizują swoje KPO, składają po kolei wnioski. My pierwsi złożyliśmy teraz, złożymy drugi i trzeci. Chcemy od razu złożyć czwarty i piąty, bo jest to opóźnienie i niestety czas nie czeka - mówiła.

Stwierdziła, że obecnie tempo wydatkowania pieniędzy z KPO jest dla "zadowalające".

- 555 tysięcy umów podpisano z beneficjentami bardzo różnymi, od mikroprzedsiębiorstw, gmin, konsorcjów przedsiębiorstw do indywidualnych osób - powiedział.

Odniosła się też do historii jednego z beneficjentów środków z KPO, który pozyskał dofinansowanie na przeprowadzenie termomodernizacji budynku. - Pan jest emerytem, 45-letni dom i cztery pokolenia w tym domu mieszkają - mówiła.

Rozwiń

- 33 miliardy są już zakontraktowane, czyli 1/3 części grantowej. Jest tutaj więc pewność inwestycyjna - mówiła.

Co z kredytem zero?

Tematem rozmowy był także tak zwany "kredyt zero procent", który miał zastąpić poprzedni program mieszkaniowy. - Polityka mieszkaniowa jest bardzo ważna. Podkreślam to. Nie powinniśmy jednak mówić tylko o wsparciu kredytobiorców. Celem tej polityki są dostępne mieszkania - mówiła.

- Społeczne budownictwo mieszkaniowe - w tej kwestii jest w koalicji zgoda - stwierdziła. Przyznała jednak, że tej zgody nie ma, jeżeli chodzi o tak zwany kredyt zero procent.

- Na pewno będzie o tym rozmowa, dlatego że to są ważne rzeczy, dla popchnięcia do przodu kwestii rozwojowych i społecznych, demograficznych. (..) Uważamy, że kredyt zero procent nie jest pomocą dla kredytobiorców, bo przez niego mogą wzrosnąć ceny mieszkań - oceniła.

Odniosła się również do stanowiska PSL w tej kwestii. - Mam nadzieję, że PSL spojrzy na dane i wszyscy zwolennicy wsparcia kredytów, czyli dofinansowania kredytów, zobaczą, do czego ta zła polityka publiczna doprowadziła nie tylko w Polsce, ale w Unii Europejskiej. To jest zła polityka publiczna, ona podwyższa ceny mieszkań, to nie jest sposób na dostępność - mówiła.

Krajowy Plan Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy dla Polski to 59,8 miliarda euro (34,5 miliarda euro w formie pożyczek i 25,3 miliarda euro w dotacjach) i obejmuje 55 reform i 56 inwestycji. Zgodnie z celami UE znaczna część budżetu KPO ma zostać przeznaczona na cele klimatyczne (46,6 proc.), transformację cyfrową (21,3 proc.), a także na reformy socjalne (22,3 proc.).

Autorka/Autor:mp/ams

Źródło: TVN24