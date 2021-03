Kiedy będą zmiany w obostrzeniach? Rzecznik rządu odpowiada

- W tej chwili tak jak zwykle mogę poinformować o tym, że spływają do nas dane dotyczące zachorowań w poszczególnych województwach. Jeżeli chodzi o najbliższy weekend to zmian żadnych, jeżeli chodzi o obostrzenia, nie będzie - podkreślił rzecznik rządu Piotr Mueller.

- Natomiast rozważamy, aby ze względu na to, że sytuacja jest zróżnicowana w województwach, wygląda nieco inaczej, żeby przejść docelowo na tygodniowy system raportowania, a nie jak do tej pory dwutygodniowy, co pozwoliłoby w tych miejscach, gdzie sytuacja jest nieco lepsza, obostrzenia niwelować, a tam, gdzie to konieczne wprowadzać te obostrzenia. Ale oczywiście z pewnym wyprzedzeniem, aby poszczególne podmioty gospodarcze mogły się przygotować do takich decyzji - dodał Mueller.