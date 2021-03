"To już nie są plany miesięczne". Przedsiębiorca roku o nowej rzeczywistości w czasie pandemii

Uczymy się nowej rzeczywistości. Branża handlowa została bardzo mocno dotknięta i jest dotykana codziennie przez pandemię COVID-19 – powiedział w TVN24 BiS Igor Klaja, prezes OTCF, będącej właścicielem między innymi marek 4F i Outhorn. - To już nie są plany miesięczne, to nie są plany roczne, to są plany prawie że tygodniowe albo dzienne – dodał zwycięzca 18. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku.

W ubiegły czwartek Igor Klaja odebrał nagrodę za zwycięstwo w 18. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku. Zdobył także nagrodę w kategorii Produkcja i Usługi.

Tegoroczny zdobywca tytułu jest twórcą firmy OTCF, będącej właścicielem m.in. marek 4F oraz Outhorn oraz dystrybutorem marki Under Armour na polskim rynku.

Jak przyznał, tytuł był niespodziewany. - Dedykuję go swojemu zespołowi, bo doprawdy nawet motywacją uczestniczenia w tym konkursie była chęć pokazania niesamowitego zespołu, który w tak trudnym zeszłym roku doprowadził do stabilności naszej spółki. Wydaję mi się, że to jest najważniejsze, żeby przez ten okres pandemiczny przejść stabilnie, z poczuciem bezpieczeństwa danego osobom, które pracują w organizacji – podkreślił Klaja.

Koronawirus a handel

Gość TVN24 BiS był pytany, jak musiał zmienić podejście do biznesu w ostatnim roku. - Wszystko się zmieniło, tak naprawdę zmienił się cały nasz model biznesowy, a też niewątpliwie zmieniło się moje podejście do moich kolegów. Nie używam słowa pracownicy, bo nie czuję się upoważniony, to są osoby, z którymi przebywam, dzielę nasze problemy i nasze drobne sukcesy. Niewątpliwym sukcesem jest to, że jesteśmy stabilni i bezpieczni – wskazał prezes spółki OTCF.

- Nie byłbym w ogóle obecny jako przedsiębiorca, gdyby nie zespół, a na pewno ta nagroda nie zostałaby złożona na moje ręce. Ubiegły rok był niesamowicie ciężki i ja dedykuję to wyróżnienie dla mojego zespołu, bo to on zasługuję na tę nagrodę, a ja miałem przyjemność w ich imieniu ją odebrać – dodał.

Zdaniem Igora Klai nie wrócimy już do takiej normalności jak przed pandemią. - Jeśli przez normalność rozumiemy to, z czym mieliśmy do czynienia przed pandemią, to ja sądzę, że my takiej normalności już nie wrócimy – powiedział.

- Z punktu widzenia biznesowego, ten biznes nie będzie wyglądał już nigdy tak samo. Jestem przekonany, że jesteśmy na takim etapie, że faktycznie biznesy będą musiały pozmieniać podejście – wskazał prezes OTCF.

Jak przyznał, branża handlowa została "bardzo mocno dotknięta i jest dotykana codziennie". - Bo dzisiaj mamy kolejną informację o tym, że województwo mazowieckie będzie objęte lockdownem. To oznacza, że my musimy się przez to dostosowywać do nowej rzeczywistości każdego dnia – zwrócił uwagę Klaja.

- To już nie są plany miesięczne, to nie są plany roczne, to są plany prawie że tygodniowe albo dzienne. Uczymy się nowej rzeczywistości, obyśmy potrafili się w niej odnaleźć – powiedział gość TVN24 BiS.

Igor Klaja będzie reprezentował Polskę podczas międzynarodowego finału konkursu EY World Entrepreneur Of The Year 2020. O tytuł najlepszego przedsiębiorcy na świecie Polak będzie rywalizował ze zwycięzcami lokalnych edycji konkursu z blisko 60 państw.

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes