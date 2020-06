Do aquaparków wejdzie więcej osób. Rząd zmienił limit

Limit osób w aquaparkach

Jednocześnie - jak podkreślono w uzasadnieniu - "limit 50 procent maksymalnego obłożenia obiektu to próg, przy którym większość aquaparków nie generuje strat, ale będzie to pierwszy krok do tego, aby w przyszłości zwiększać ten limit". "Obecnie takim obiektom nie opłaca się napełniać basenów, co wyłącza ich z funkcjonowania. Rozwiązanie te zostało skonsultowane przez Ministerstwo Rozwoju z branżą aquaparków" - dodano.