Minister o zmianach w obostrzeniach. "Kolejne etapy będą dotyczyły okresu wakacyjnego"

- Mam nadzieję, że do końca tego tygodnia przedstawimy informacje, bo zdajemy sobie sprawę, że te kolejne etapy będą dotyczyły okresu wakacyjnego, który wszyscy już planujemy. Będziemy starali się do końca tego tygodnia przedstawić państwu bardzo konkretne propozycje - mówił minister.

- Chcę jednocześnie pokazać, że poziom liberalizacji różnych regulacji dotyczących obostrzeń w Polsce jest już w tej chwili bardzo wysoki. To znaczy porównując nas z innymi krajami, w których dopiero w gruncie rzeczy, tak jak we Francji znosi się godzinę policyjną, to można powiedzieć, że ta skala poluzowania, która ma miejsce w Polsce, jest daleko bardziej zaawansowana niż jest to w innych krajach europejskich - dodał Niedzielski.