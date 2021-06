Spór o kopalnię Turów. "Wniosek o sankcje finansowe został wpisany jako część taktyki"

Polski rząd nadal czeka na przesłanie przez Czechów projektu umowy międzyrządowej w sprawie kopalni Turów. - Czy my ją dostaniemy dzisiaj, czy w najbliższych, to zobaczymy, ale rzeczywiście ona będzie podstawą do dalszej pracy nad tą umową polsko-czeską - mówił w radiowej Jedynce wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Podpisanie umowy ma zagwarantować wycofanie skargi złożonej przez Czechów do TSUE.

- Jednocześnie strony - i to też wówczas sobie powiedzieliśmy - nie odbierają sobie narzędzi prawnych, które mają - Czesi wniosku o sankcje finansowe, my wniosku o uchylenie postanowienia. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie to rozstrzygał, o ile wcześniej nie dojdzie do porozumienia, czyli podpisanie tej umowy, gwarantuje wycofanie skargi głównej i czy my ją dostaniemy dzisiaj, czy w najbliższych, to zobaczymy, ale rzeczywiście ona będzie podstawą do dalszej pracy nad tą umową polsko-czeską – dodał.