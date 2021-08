Koniec strajku w zakładach w Trzemesznie. "Polska może się uczyć"

Zakończył się strajk w zakładzie firmy Paroc w Trzemesznie w województwie wielkopolskim. "O godzinie 1.28 podpisaliśmy porozumienie. Zaraz potem ruszyliśmy na hale, aby przekazać warunki zakończenia strajku. Mamy to, o co walczyliśmy od roku" - podkreślił Grzegorz Ilnicki, pełnomocnik zarządu krajowego OPZZ Konfederacja Pracy.

Strajk rozpoczął się w środę 4 sierpnia ok. godz. 21.00, a zakończył niecały tydzień później.

Dodał, że "jest wreszcie to, na czym pracownikom zależało najbardziej - radykalny wzrost dodatku stażowego".

"Jego najwyższy wymiar wyniesie 18 proc. płacy minimalnej, co miesiąc. Dodatek będzie się także automatycznie waloryzować, co roku. Niektórzy pracownicy zyskają na nowym dodatku nawet 600 proc. względem poprzedniego. Wynegocjowaliśmy także pulę 300 000 zł na świadczenia dla pracowników za okres strajku. Upada więc mit, że za czas strajku się nie płaci. To był naprawdę wielki wysiłek. Negocjowaliśmy dzisiaj przez 15 godzin" - napisał na Facebooku pełnomocnik zarządu krajowego OPZZ Konfederacja Pracy.