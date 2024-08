Sprzedaż znanego browaru. Jest decyzja UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na sprzedaż Browaru Leżajsk. - Po finalizacji transakcji Mycofeast (MFPL) przejmie kontrolę nad dalszym rozwojem aktywów w Leżajsku. Spółka wykorzystuje proces fermentacji do produkcji białek i lipidów między innymi do produkcji pasz - wyjaśniła w rozmowie z biznesową redakcją tvn24.pl Magdalena Brzezińska z Grupy Żywiec.

"Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego, wszczętego na wniosek MFPL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Heineken International B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez MFPL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Grupę Żywiec sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu i B.V. Beleggingsmaatschappij Limba z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, wspólnego przedsiębiorcy na zasadach określonych we wniosku zgłoszeniowym" - czytamy w decyzji przesłanej przez biuro prasowe UOKiK do naszej redakcji.

"Trudno określić, ile to może potrwać"

W miejscu, gdzie do niedawna warzone było piwo, niebawem rozpocznie się produkcja protein i lipidów, które będą wykorzystywane do wytwarzania pasz zwierzęcych.

- Następnym krokiem jest finalizacja transakcji. Trudno określić, ile to może potrwać. Po finalizacji transakcji Mycofeast (MFPL) przejmie kontrolę nad dalszym rozwojem aktywów w Leżajsku. Spółka wykorzystuje proces fermentacji do produkcji białek i lipidów między innymi do produkcji pasz - wyjaśniła w rozmowie z biznesową redakcją tvn24.pl Magdalena Brzezińska, dyrektorka do spraw korporacyjnych Grupa Żywiec.