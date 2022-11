Jak kupić węgiel? Logowanie tylko przez profil zaufany, eDowód lub bank

Rejestracja na zmienionych zasadach

Od czwartku rejestracja i logowania w sklepie internetowym będą odbywać się za pomocą systemu identyfikacji elektronicznej login.gov.pl, czyli Węzła Krajowego, umożliwiającego potwierdzenie tożsamości klientów. Nowi klienci zarejestrują się już na zmienionych zasadach, zaś dane klientów dotychczasowych będą zapisane w ich profilach po uwierzytelnieniu przez system. Później uwierzytelnieni użytkownicy będą mogli już sami modyfikować swoje dane takie jak numer telefonu, numer rachunku bankowego czy adres zamieszkania. Na razie nie dotyczy to możliwości modyfikacji adresu gospodarstwa domowego, pod którym spalany będzie kupowany węgiel, choć i to jest w planach. Dotąd aby zmienić jakiekolwiek dane użytkownicy musieli przesyłać do PGG specjalne formularze.

Zmiany w sposobie sprzedaży węgla

Do momentu rozpoczęcia programu dystrybucji węgla przez samorządy, sklep internetowy PGG był głównym kanałem sprzedaży węgla opałowego z kopalń tej największej górniczej spółki. Od początku tego roku za pośrednictwem e-sklepu sprzedano blisko 1,4 mln ton węgla dla ok. 460 tys. klientów. Podczas każdej sesji zakupowej sprzedawano średnio ok. 40 tys. ton węgla, nie wystarczało to jednak do zaspokojenia popytu - w jednej chwili zakupu w e-sklepie usiłowało dokonać nawet 140 tys. klientów. W ubiegłym tygodniu PGG przekazała, że w związku z przystąpieniem do programu preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych w gminach, do odwołania wstrzymana została sprzedaż węgla opałowego luzem w swoim sklepie internetowym. W e-sklepie dostępny jest tylko węgiel paczkowany oraz miały węglowe.