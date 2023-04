Burmistrz Hrubieszowa o efektach Polskiego Ładu: konkretny deficyt w naszym budżecie

To ubytek ponad siedmiu milionów, konkretny deficyt w naszym budżecie - tak o wpływie Polskiego Ładu na budżet Hrubieszowa mówiła burmistrz Marta Majewska w programie "Jeden na jeden". Przyznała, że rekompensata nie pokryła nawet połowy tej kwoty. Tymczasem w piątek premier podczas II Kongresu Małych i Średnich Miast w Chełmie, że "nigdy nie było więcej środków z budżetu centralnego na inwestycje samorządowe niż w czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości".

Gościem Agaty Adamek w "Jeden na jeden" w TVN24 była w piątek Marta Majewska, burmistrz Hrubieszowa, która pytana była o to, jaki wpływ na budżet jej miasta miał Polski Ład . - To ubytek ponad siedmiu milionów, konkretny deficyt w naszym budżecie - odpowiedziała.

- Kwota rekompensaty, absolutnie w naszej ocenie za mała i niespełniająca naszych oczekiwań, to 2,8 miliona. Duża dysproporcja, takie są fakty i takie są liczby, co oczywiście wpływa na to, że musimy w tej trudnej sytuacji zaciągać nowe zobowiązania obligacyjne. Przed nami nowa perspektywa finansowa. Musimy mieć pieniądze na wkłady własne na przyszłe projekty, które chcemy realizować, nie możemy cofać się bardziej niż teraz, gdy straciliśmy na skutek sytuacji geopolitycznej - oceniła.