"Inflacja wymknie się z celu". Szef NBP zabiera głos

- Jeśli decyzje ustawowe dokończą swój bieg legislacyjny, to możemy się spodziewać, że inflacja na koniec roku będzie się stopniowo wymykać z celu inflacyjnego i wyniesie na koniec roku ponad 5 procent. (...) Wymknie się w kierunku 5,2 procent - dodał.

Według szefa banku centralnego "prawdopodobieństwo obniżenia stóp procentowych przy tym scenariuszu do końca roku jest zerowe". -Natomiast jeszcze nie wiemy, czy ten proces legislacyjny (dot. częściowego odmrożenia cen energii - red.) dobiegnie końca, czy nie. To się okaże w tym tygodniu lub następnym i nie wiemy co dalej - powiedział Glapiński.