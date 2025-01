Te produkty podrożały najbardziej. "Handlowcy wykorzystują sytuację"

W grudniu najbardziej podrażała chemia gospodarcza, a najmniej karma dla zwierząt - wynika z raportu UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito. Artykuły codziennego użytku w sklepach zdrożały w minionym miesiącu o 5,6 procent rok do roku, a dynamika wzrostu utrzymuje się na poziomie zbliżonym do tego w poprzednich miesiącach.

Te produkty podrożały najbardziej

- Wprawdzie ceny kolejny miesiąc z rzędu rosną, ale bardzo nieznacznie. I jest to zgodne z ogólnym trendem inflacyjnym. Na wyhamowanie dynamiki wzrostu duży wpływ ma spadek popytu konsumpcyjnego, co odzwierciedlają słabe dane na temat sprzedaży detalicznej w Polsce. Dodatkowo podwyżki w okresie przedświątecznym zostały złagodzone przez promocje i utrzymującą się konkurencję cenową sieci handlowych – wskazał dr Tomasz Kopyściański z Uniwersytetu WSB Merito.

Analitycy z UCE Research dodali, że grudniowy wzrost cen został wyhamowany również dzięki obniżeniu przez sieci marży na niektórych produktach oraz zwiększeniu liczby akcji rabatowych, bez czego wzrost byłby większy o ok. 0,5-0,8 proc. r/r. Jak wskazano w raporcie, każda z 17 monitorowanych kategorii podrożała od 0,2 do 10,3 proc. r/r.). W listopadzie rozpiętość podwyżek była nieco większa - ceny w poszczególnych kategoriach wzrosły od 0,2 do 16,6 proc. r/r.).

- Zmniejszenie górnej wartości pomiaru i zbliżenie jej do dolnej w grudniu wynikało bezpośrednio z ustabilizowania się cen warzyw. W listopadzie ub.r. zdrożały one aż o 16,6 proc. r/r – przypomniał Kopyściański.

Handlowcy wykorzystują sytuację

Wysokie podwyżki już były

O raporcie

Raport "Indeks cen w sklepach detalicznych" UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito (dawniej Wyższych Szkół Bankowych) pokazuje średnią wartość cenową notowaną miesiąc do miesiąca i rok do roku. Porównano ceny 100 najczęściej wybieranych przez konsumentów produktów codziennego użytku w 17 kategoriach. Łącznie zestawiono ponad 74,5 tys. cen detalicznych z blisko 35 tys. sklepów należących do 61 sieci handlowych. Badaniem objęto wszystkie na rynku dyskonty, hipermarkety, supermarkety, sieci convenience oraz cash&carry docierające ze swoją ofertą do większości konsumentów w Polsce.