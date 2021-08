"GW": Matka Daniela Obajtka wyłożyła gotówką 800 tysięcy złotych. Kupiła udziały w firmie znajomych syna

Dokładnie taką samą transakcję wykonał też Daniel Obajtek, który wówczas był wójtem Pcimia. Sprzedającym udziały był Tomasz Fortuna, właściciel firmy TT Plast z branży elektroinstalacyjnej. Z kolei ERG Bieruń Folie to spółka należąca do Tomasza Bugaja, równocześnie współwłaściciela firmy TT Plast.

Haliny Obajtek wyłożyła gotówką 800 tysięcy złotych

To nie koniec inwestycji. Jak podaje "GW" w 2017 r. Halina Obajtek podwoiła swoje udziały w ERG Bieruń Folie do łącznej wartości wynoszącej 800 tys. zł. To oznacza, że dopłaciła gotówką 400 tys. zł. To samo zrobił Daniel Obajtek, który właśnie został prezesem państwowej Energi.