Górnicy poznają plan naprawczy. "To jest jakieś szaleństwo"

We wtorek przed południem w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach rozpoczęło się spotkanie, podczas którego zarząd Polskiej Grupy Górniczej oficjalnie prezentuje związkowcom program naprawczy. Ma ona zakładać likwidację kopalń Ruda i Wujek, a także zmiany w sposobie wynagradzania górników.

Po raz pierwszy w historii tego typu rozmów, toczących się w gmachu urzędu, dziennikarze nie zostali dopuszczeni nawet w pobliże sali, gdzie toczą się rozmowy – nie mają bezpośredniego dostępu do uczestników rozmów.

"Bardzo trudne" rozmowy

- Polska Grupa Górnicza znajduje się w sytuacji dekarbonizacji; z jednej strony w sytuacji trudnego i bardzo ostrego zejścia zapotrzebowania na węgiel, co kształtuje jej obniżone przychody, a z drugiej strony konieczności poszukiwania środków na to, żeby dalej funkcjonować - powiedział Rogala, wskazując, iż środki te dostępne są głównie w tzw. tarczach antykryzysowych.

- To, na czym dzisiaj się koncentrujemy, to ułożenie i zaakceptowanie planu, który pozwoli zachować jak największą ilość miejsc pracy w PGG - dodał prezes największej górniczej spółki.

"Jakieś szaleństwo"

Szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz ocenił przed rozmowami, że jeżeli plan naprawczy dla PGG będzie taki, jak wynika z poniedziałkowych, nieoficjalnych informacji, to, jak powiedział, "będzie nieciekawie".

- Ten program to jest jakieś szaleństwo - mówił Kolorz, przypominając, że związkowcy deklarują gotowość do rozmów o transformacji górnictwa i regionu, ale z perspektywą realizacji w ciągu co najmniej 40 lat.