Fundusz Kościelny "reliktem starych czasów". Ministra o dwóch możliwych rozwiązaniach

Fundusz Kościelny jest reliktem starych czasów i wymaga reformy - powiedziała ministra do spraw społeczeństwa obywatelskiego Agnieszka Buczyńska. Jak wskazała "mamy dwa możliwe rozwiązania zreformowania Funduszu Kościelnego". Przypomniała, że Polska 2050 proponuje zastąpienie go odpisem od podatku lub darowizną na rzecz wybranego związku wyznaniowego. Jednocześnie Buczyńska zapewniła, że rozwiązania będą wypracowywane w konsultacji z przedstawicielami wszystkich zainteresowanych związków wyznaniowych.

- Trzeba powiedzieć, że Fundusz Kościelny - dla tych, którzy nie wiedzą - to jest coś, co miało być formą rozliczenia za dobra, które zostały przejęte przez Państwo. Natomiast ten majątek już dawno został rozliczony - powiedziała Buczyńska w poniedziałkowej rozmowie z stronie Polski 2050 na Facebooku. Ministra dodała, że największym beneficjentem Funduszu Kościelnego jest Kościół katolicki. - Otrzymał największe środki - zauważyła.

W ocenie Agnieszki Buczyńskiej "Fundusz Kościelny dzisiaj jest reliktem starych czasów i wymaga to reformy". - Jeżeli chodzi o Fundusz Kościelny, to dzisiaj mamy dwa możliwe rozwiązania zreformowania - wskazała.

O Funduszu Kościelnym

Według pierwotnych założeń miał być formą rekompensaty dla kościołów i innych związków wyznaniowych za przejęte od nich przez państwo nieruchomości ziemskie. Z przejętych nieruchomości miała zostać utworzona masa majątkowa, z której dochód miał być dzielony między kościoły, proporcjonalnie do wielkości zabranych nieruchomości.

Ks. prof. Dariusz Walencik z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że to założenie nigdy nie zostało zrealizowane. - Nigdy nie oszacowano liczby przejętych dóbr, ich wartości, ani dochodu, które one przynosiły. Tak naprawdę od samego początku Fundusz Kościelny był po prostu dotacją, zapisywaną co roku w ustawie budżetowej - wyjaśnił.