Kredyty we frankach. mBank zwiększył zakładaną liczbę spraw sądowych

mBank podał, że do końca czerwca otrzymał 229 prawomocnych orzeczeń w sprawach indywidualnych z tego 79 rozstrzygnięć było korzystne dla banku, a 150 rozstrzygnięć było niekorzystne. Bank poinformował, że jednocześnie 367 postępowań przed sądami drugiej instancji pozostało zawieszone z uwagi na zagadnienia prawne skierowane do Sądu Najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Bank zakłada, że około 22 proc. kredytobiorców walutowych, czyli 18,6 tys. kredytobiorców posiadających zarówno aktywne, jak i spłacone kredyty, złożyło lub złoży przeciwko niemu pozew. "Założenie to, ze względu na znaczną niepewność prawną dotyczącą spraw związanych z CHF, jak również inne czynniki zewnętrzne, które mogą wpływać na preferencje klientów co do składania pozwów, jest wysoce subiektywne i może podlegać korekcie w przyszłości" - napisał mBank w raporcie półrocznym.

mBank - frankowicze

"Będzie to przedmiotem dalszej analizy i dyskusji z organami nadzoru. Bank nie uwzględnił propozycji Przewodniczącego KNF w kwocie wpływu ryzyka prawnego związanego z portfelem kredytów indeksowanych do waluty obcej" - napisano w raporcie.

Ugody z frankowiczami

Prezes Santander Bank Polska Michał Gajewski poinformował w ubiegłym tygodniu, że bank prowadzi testy zawierania ugód z kredytobiorcami frankowymi. Z kolei PKO BP prowadzi pilotaż rozwiązania, zakładający dwie ścieżki oferowania ugód. "Pierwsza zakłada kierowanie ugód do klientów pozostających w sporze sądowym z bankiem - w takiej sytuacji do zawarcia ugody dochodzi przed sądem powszechnym. Druga ścieżka obejmuje negocjacje warunków ugody przed Sądem Polubownym przy KNF i jeśli strony dojdą do porozumienia, to ugoda podpisywana jest w oddziale banku" – wyjaśniono w niedawno przesłanej nam odpowiedzi. Jednocześnie PKO BP jesienią chce uruchomić proces konwersji kredytów frankowych dla szerokiej grupy klientów.