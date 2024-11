Ministerstwo zabiera głos w sprawie umowy z Japonią

"Współpraca pozwoli rozwijać umiejętności i kompetencje jądrowe"

"Memorandum będzie dotyczyć m. in. współpracy na poziomie podmiotów gospodarczych i technologii przemysłowych. Obejmie wymianę informacji, organizowanie warsztatów, komunikację społeczną na temat bezpieczeństwa jądrowego, wsparcie technologiczne. Współpraca pozwoli rozwijać umiejętności i kompetencje jądrowe, co jest kluczowe dla realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej" - dodał.

Japońska agencja Nikkei cytowana przez inne media podała wcześniej, że japoński rząd ma zawrzeć partnerstwo z polskim rządem, by wesprzeć budowę elektrowni jądrowych w Polsce.

Program Polskiej Energetyki Jądrowej

Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) to strategiczny dokument rządowy stanowiący "mapę drogową" dla budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Dokument ten określa podstawowe zadania, które musi zrealizować krajowa administracja, inwestor, dozór jądrowy oraz inne podmioty biorące udział w inwestycji. Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów 28 stycznia 2014 r., a jego zaktualizowana wersja - 2 października 2020.

Zakłada budowę dwóch elektrowni jądrowych o łącznej mocy 6-9 GW, z należącą w 100 proc. do Skarbu Państwa spółką PEJ jako inwestorem i operatorem. Jako partnera dla pierwszej elektrowni poprzedni rząd wskazał konsorcjum Westinghouse-Bechtel. Budowa w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino miałaby się zacząć w 2026 r., pierwszy reaktor AP1000 w technologii Westinghouse miałby ruszyć w 2033 r., a kolejne dwa - w ciągu następnych trzech lat. Ministerstwo klimatu zapowiada zaktualizowanie PPEJ w 2024 r.

Budowa elektrowni atomowej pod Koninem, to jeden z dwóch kolejnych projektów. W październiku 2022 roku podpisano list intencyjny pomiędzy PGE, ZE PAK, kontrolowaną przez Zygmunta Solorza i koreańskim KHNP, a także porozumienie o współpracy przedstawicieli rządów Polski i Korei Jacka Sasina, ówczesnego wicepremiera i ministra aktywów państwowych oraz Lee Chang-Yang'a, ministra handlu, przemysłu i energii Kolei. W kolejnym etapie, jeszcze w tym samym roku wykonano wstępne stadium wykonalności potencjalnej elektrowni. Następnie w marcu 2023 UOKiK wydał zgodę na powołanie spółki celowej, która będzie odpowiadała za projekt. Została ona utworzona w kwietniu i otrzymała nazwę PGE PAK Energia Jądrowa S.A.. Kolejnym i ostatnim krokiem było złożenie wniosku do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o wydanie decyzji zasadniczej. Resort klimatu zatwierdził ją w listopadzie 2023 roku. Jednak w czerwcu tego roku pojawiły się w przestrzeni publicznej informacje, że projekt jej budowy może zostać zamrożony. "Obciążające dla projektu PGE PAK jest to, że jego akuszerem był Jacek Sasin, wpływowy w PiS były minister aktywów państwowych" - napisał w czerwcu Dziennik Gazeta Prawna".