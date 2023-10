"Nie wiemy, co się dzieje w funduszach. Tam rząd może robić kompletnie wszystko"

Ponad trzysta miliardów złotych wyprowadzono do funduszy przy BGK, przy PFR. To są fundusze nieobjęte ustawą budżetową, ustawą o finansach publicznych, niekonstytucyjne - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 ekonomista, prezes i założyciel Instytutu Finansów Publicznych Sławomir Dudek. - Będziemy mieć wielkie cięcie wydatków pod koniec roku - zaznaczył.

Dudek: nie ma szans na realizację już znowelizowanego budżetu

- To się stało fikcją. On w ogóle nie pokazuje budżetu rządowego, prawdziwej dziury budżetowej, bo od kilku lat wyprowadzono setki miliardów złotych. Ponad trzysta miliardów złotych, patrząc do końca roku, wyprowadzono do funduszy przy BGK, przy PFR. To są fundusze kompletnie nieobjęte ustawą budżetową, ustawą o finansach publicznych, niekonstytucyjne. Ja nie wiem, jaka tam jest sytuacja - wyjaśnił.