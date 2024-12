"Bardzo duża ulga dla milionów polskich pracowników"

- Wyliczenia i szacunki skutków o charakterze ekonomicznym wprowadzenia wolnej Wigilii są tak naprawdę pisane palcem po wodzie. I nie jest to zarzut pod adresem, czy to Ministerstwa Finansów, czy jakiegokolwiek innego podmiotu, który kusi się o takie szacunki, tylko dlatego, że Wigilia od bardzo wielu lat to nie jest zwykły wtorek, zwykła środa, zwykły czwartek, nawet jeśli (...) jeszcze jest dniem roboczym - powiedziała dziennikarzom Dziemianowicz-Bąk, pytana o szacunki MF dot. wzrostu stopy bezrobocia o 0,25 punktu procentowego wskutek wolnej Wigilii.