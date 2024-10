Rząd odkrywa karty. "Wierzymy, że ścieżka zostanie zaakceptowana"

- Zdecydowaliśmy się w planie na wybór ścieżki 4-letniej. Istotne dla nas jest to, żeby możliwie szybko poprawiać przede wszystkim parametry związane z poziomem długu, żeby zejść poniżej 60 procent możliwe szybko. Ścieżka 4-letnia to szybsze zejście z długiem, większa wiarygodność wobec rynków - powiedział Domański podczas spotkania z dziennikarzami.

Plan rządu na lata 2025-28

- Wcześniej w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa (WPFP) zakładaliśmy w 2024 roku deficyt na poziomie około 5,4 procent, a teraz prognozujemy 5,7 procent. Punkt wyjściowy jest gorszy, co jest związane w szczególności z kształtowaniem się dochodów budżetowych w tym roku. To ma też wpływ na rok kolejny - powiedziała Bęza-Bojanowska.

"Zobowiązanie rządu" w sprawie deficytu

- WPFP to była prognoza, dokument, który pokazywał, jak prognozujemy sytuację makrofiskalną. Natomiast plan budżetowo-strukturalny to zobowiązanie rządu, to strategia, która ma być przez rząd realizowana. Ona zakończy się rekomendacjami rady ECOFIN i będziemy z tego dokumentu rozliczani. Z WPFP nie byliśmy rozliczani, on pokazywał tylko wizję rozwoju - powiedziała Bęza-Bojanowska.