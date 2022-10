Coraz większa dziura w publicznych finansach. "To niestety dopiero początek"

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrośnie prawie trzykrotnie, z 48,2 miliarda złotych w 2021 roku do 141,4 miliarda złotych w 2022 roku - wynika z notyfikacji fiskalnej Polski przedstawionej przez Eurostat. Co więcej, rośnie także koszt obsługi długu - do prawie 53 miliardów złotych. "To niestety dopiero początek" - wskazuje Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Sam rząd na razie chwali się wielomiliardową nadwyżką w budżecie państwa.

Jak podał Eurostat, deficyt podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym w tym roku ma wynieść 135,086 mld zł wobec 49,006 mld zł w poprzednim roku.

Nadwyżka podsektora instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym ma wynieść 6,522 mld zł wobec 14,918 mld zł nadwyżki w 2021 roku.

Z kolei deficyt podsektora funduszy zabezpieczenia społecznego ma wynieść 12,840 mld zł wobec deficytu 14,107 mld zł w 2021 r.

"Eurostat opublikował świeżą notyfikację fiskalną Polski. Deficyt 141,4 mld zł w 2022 r. - prawie jak na początku Covid. Koszt obsługi długu całego sektora fin. publicznych (Skarb Państwa + fundusze) już w tym roku ma wynieść 52,7 mld zł (1,75 proc. PKB). To niestety dopiero początek" - napisał na Twitterze Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

"Dochody budżetu państwa były niższe"

Z kolei w komentarzu przesłanym PAP Biznes główny ekonomista resortu finansów Łukasz Czernicki przekazał, że nadwyżka samego budżetu państwa po wrześniu 2022 r. wyniosła ok. 27,5 mld zł. Jego zdaniem w kolejnych miesiącach nastąpi istotne pogorszenie wyników budżetu państwa.

"We wrześniu 2022 r. dochody budżetu państwa były niższe o ok. 2 mld zł, tj. 4,9 proc. proc. rdr i wyniosły ok. 38,0 mld zł. W okresie styczeń-wrzesień 2022 r. wykonanie dochodów budżetu państwa wyniosło ok. 383,1 mld zł i było wyższe o ok. 23,1 mld zł (tj. 6,4 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-wrzesień 2021 r." - napisał Czernicki.

"Wydatki do końca września br. wyniosły 355,7 mld zł co oznacza, że w budżecie po dziewięciu miesiącach 2022 r. odnotowana została nadwyżka na poziomie 27,5 mld zł" - dodał.

"Istotnie pogorszy wynik budżetu państwa w kolejnych miesiącach"

Jak wskazuje główny ekonomista MF, w kolejnych miesiącach nastąpi istotne pogorszenie wyników budżetu państwa.

"W ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatki dla gospodarstw domowych oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych są finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który do końca września został zasilony ponad 2 mld zł ze środków uzyskanych przez budżet państwa ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych" - napisał.

"W kolejnych miesiącach br. dochody budżetu państwa zostaną pomniejszone o kolejne kwoty wynikające z ww. ustawy (łącznie w 2022 r. do wysokości 10 mld zł). Oznaczać to będzie ubytek pierwotnie zaplanowanych dochodów budżetu państwa z ww. tytułu w 2022 r., co istotnie pogorszy wynik budżetu państwa w kolejnych miesiącach" - dodał.

Do sytuacji fiskalnej odniósł się w w piątek premier Mateusz Morawiecki. - Będziemy z całą pewnością prowadzili w najbliższych latach bardzo odpowiedzialną politykę makroekonomiczną, ale także fiskalną, finansową, regulacyjną. (...) Po stronie polityki fiskalnej zarządzanie polskim długiem, deficytem budżetowym będzie charakteryzowało się ogromną odpowiedzialnością - powiedział premier.

