Podwyżka podatków, obniżka składki. Kandydaci odpowiadają

Magdalena Biejat, kandydatka Lewicy na prezydenta, stwierdziła że państwo wydaje wystarczająco dużo pieniędzy na obronność, ale to, czego potrzeba, to mądrzejszych wydatków. Dodała, że konieczne jest przekazanie większej ilości pieniędzy na badania i rozwój. Zwróciła jednocześnie uwagę, że należy skończyć z przywilejami dla najbogatszych, a wprowadzić sprawiedliwy system podatkowy.

Kandydat Trzeciej Drogi, marszałek Sejmu Szymon Hołownia wyjaśnił, że duża część środków z Krajowego Planu Odbudowy zostanie przeznaczona na badania i rozwój. Zwrócił uwagę, że to, gdzie należy szukać pieniędzy, to w bankach, które "zarabiają po 40 miliardów rok do roku i śpią na pieniądzach, zamiast wpuszczać tę krew z banku krwi do polskiej gospodarki".