Chcą naszych danych, oferują w zamian obniżkę. Uwaga na oszustów

Aż jedna trzecia Polaków (29 proc.) z chęcią udostępni swoją datę urodzenia w zamian za potencjalną zniżkę na zakupy. Tymczasem, jak przestrzega firma NordVPN, firma, na której zlecenie przeprowadzono badania, to często jedyne "brakujące ogniwo, by dokonać pełnej kradzieży tożsamości".

Ktoś może pomyśleć, że data urodzenia to niewiele, ot właściwie nic, ale w sieci mnóstwo jest dostępnych informacji o każdym z nas. W połączeniu z imieniem i nazwiskiem, czy też adresem, może ona stanowić klucz dla oszustów do podszycia się pod nas. Jak zauważają eksperci NordVPN jednymi z największych zagrożeń są włamania na konta bankowe użytkowników i otwieranie nowych kont w ich imieniu, popełnianie oszustw przy użyciu cudzej tożsamości, a nawet przejęcie zwrotu podatku ofiary.

Jakie dane Polacy często udostępniają?

Oferty rabatowe mogą kosztować więcej, niż wyniosą oszczędności

- Niezależnie od tego, czy jest to e-mail pełen rzekomych ofert last minute, czy wyskakujące okienko na stronie internetowej, które nakłania do skorzystania z okazji – najbezpieczniej jest całkowicie je zignorować, zanim będzie za późno. Wiedza jest kluczem do walki z oszustami i cyberprzestępcami, którzy próbują przyciągnąć ofiary atrakcyjnymi zniżkami, prezentami lub bezpłatnymi usługami – dodaje Marijus Briedis.