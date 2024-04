Czeskie media: PLL LOT zainteresowany zakupem spółki lotniczej Smartwings

Polskie Linie Lotnicze LOT są wśród zainteresowanych zakupem czeskiej spółki lotniczej Smartwings - podał w poniedziałek portal czeskiego dziennika ekonomicznego "Hospodarzske Noviny". Drugim chętnym ma być niemiecki Eurowings. Smartwings może kosztować ok. 1mld koron czeskich, czyli 40 mln euro.

Według portalu, Szimanie, który wykupił chińskiego udziałowca w Smartwings, chce wykorzystać ożywienie na europejskim niebie i sprzedać całość lub część firmy. Temat powrócił po kilkumiesięcznej przerwie, bo do końca ubiegłego roku o sprzedaży Smartwings rozmawiano z firmą z Izraela. Według kilku źródeł "Hospodarzskich Novin", doradzająca Szimanie firma EY zawęziła krąg chętnych do ewentualnego zakupu czeskiej firmy. W tym kontekście wskazano na PLL LOT oraz na niemieckiego taniego przewoźnika Eurowings. Portal wymienił także niskobudżetową linię SunExpress z Turcji. Według dziennikarskich źródeł Turcy są zainteresowani rozszerzeniem swojego zasięgu na europejskie lotniska, a Praga pasuje do ich strategii.