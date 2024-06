"Panie ministrze Horała, pana czas się skończył"

Można odnieść wrażenie, że wy tak naprawdę nie chcecie, żeby była wybudowana nowa infrastruktura transportowa - powiedział podczas sejmowej debaty pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek. Poseł PiS Marcin Horała, który niegdyś pełnił to stanowisko, pytał między innymi o sens rozbudowy lotniska Chopina oraz o inwestycje kolejowe. Stwierdził, że plany nowej koalicji rządzącej na infrastrukturalne projekty to "kiepski kabaret".

Podczas środowej konferencji prasowej premier Donald Tusk potwierdził, że nowy rząd zamierza kontynuować budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. - Powstanie lotnisko w Baranowie. Będzie to najnowocześniejsze lotnisko w Europie - mówił szef rządu.

W czwartek w Sejmie odbyło się przedstawienie informacji rządu ws. nowego otwarcia projektu CPK oraz debata w tej sprawie.

Horała: to kiepski kabaret

Pytania zadawał między innymi poseł PiS Marcin Horała, niegdyś pełnomocnik rządu ds. CPK.

- Naprawdę nie wiem, o co mogę zapytać przez minutę? Czy możemy liczyć, że stażysta z CIR-u dorysuje grubą kreskę do Rzeszowa? Według mapki, którą teraz prezentujecie, z Rzeszowa (do Warszawy red.) będą ludzie jeździli jak do stolicy Galicji, przez Kraków najpierw, bo oczywiście szprychy do Rzeszowa nie ma - mówił.

- Czy będzie połącznie do Katowic? Widziałem dwie mapki, na jednej nie było Katowic. Jak rozumiem pogłębione audyty nie pozwoliły wam odkryć na mapie Polski miasta Katowice i odkryć jego potrzeb transportowych - stwierdził Horała.

- Jaki jest sens inwestować w rozbudowę lotniska Chopina na 30 milionów (pasażerów - red.), aby dwa lata później ukończyć lotnisko na 34 miliony pasażerów tuż obok? To są dwa procesy inwestycyjne, po to tylko, aby mieć cztery miliony więcej przepustowości. Kiedy będzie stopa zwrotu z tych miliardów zainwestowanych na lotnisku Chopina? - pytał.

- To kiepski kabaret - skwitował.

Lasek: można odnieść wrażenie, że tej inwestycji nie chcecie

Po serii pytań posłów głos zabrał obecny pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek.

- Słuchając tej debaty, można odnieść wrażenie, że wy tak naprawdę nie chcecie, żeby była wybudowana nowa infrastruktura transportowa. Zwracam się tutaj oczywiście do posłów Prawa i Sprawiedliwości - mówił.

- (Nie chcecie - red.) również, żeby Polacy mieli najbardziej dopasowaną do potrzeb komunikację - powiedział.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek na sali Sejmu PAP/Piotr Nowak

- Panie ministrze Horała, pana czas się skończył, pan już nie jest pełnomocnikiem rządu do spraw CPK. Po panu odziedziczyliśmy projekt, który był niewykonalny, gdzie wewnątrz spółki wszyscy mówili, że to jest niewykonalne, ale nadzorowany przez pana zarząd nie chciał tego słuchać - podkreślał Lasek.

- Ja przypomnę tylko parę faktów. Według pierwotnego harmonogramu decyzja lokalizacyjna dla lotniska powinna być wydana do końca lipca zeszłego roku. Do końca lipca zeszłego roku. Gdzie jest ta decyzja? Gdzie była w momencie, kiedy kończył pan swoją funkcję? My musieliśmy wielokrotnie to jeszcze poprawiać, bo było to wszystko źle przygotowane - stwierdził.

- Jest jeszcze inna rzecz. Cieszy się pan, że ten projekt był rzekomo tak dobrze prowadzony? No to ja się spytam, dlaczego był tak mocno opóźniony? Dlaczego projekty części terminalowej były opóźnione o osiem miesięcy w momencie, kiedy pan kończył swoją funkcję? - pytał.

- Dlaczego stan zaawansowania projektu części lotniskowej był opóźniony o siedem kolejnych miesięcy, a tak naprawdę znacznie dłużej - mówił.

- Urealnienie tego projektu, jego naprawa, aby wszyscy Polacy mogli z niego korzystać, to była praca konieczna. Ja jestem zwolennikiem mądrze prowadzonych inwestycji, ale też mądrze wydawanych pieniędzy publicznych - podkreślał.

Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zgodnie z początkowymi założeniami miał zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy planowana jest budowa portu lotniczego.

Projekt koncepcyjny CPK | CPK | CPK | CPK | CPK | CPK | CPK | CPK | CPK | CPK | CPK

W skład CPK mają wejść też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwiłyby przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami.

CPK między Warszawą i Łodzią PAP/Maciej Zieliński

Spółka CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, jest zaliczona do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.

Autorka/Autor:mp/dap

Źródło: TVN24