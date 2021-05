Ceny w Polsce mocno w górę. Prezes banku centralnego komentuje

"To jest do przewidzenia"

Jak powtórzył, inflacja powyżej górnej granicy celu NBP (2,5 proc.) może się utrzymać w kolejnych miesiącach. - To jest do przewidzenia, obserwując obecne trendy - zaznaczył Glapiński.

W jego ocenie, aktualne czynniki podbijające inflację to "typowe negatywne szoki podażowe", nie tylko podbijają one inflację, ale też obniżają tempo wzrostu i dochody. Jak jednak podkreślił Glapiński, czynniki te utrzymają się przez najbliższe miesiące, ale nie są trwałe. - Jeżeli nie będzie dalszych podwyżek cen energii elektrycznej, a ropa nie będą drożeć, to przestaną one podbijać inflację - podkreślił.