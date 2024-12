Start megalotniska w Polsce. Jest data

Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek powiedział w piątek w Radiu ZET, że pierwszy samolot wyląduje na lotnisku CPK w Baranowie jesienią 2032 roku.

- To będzie hub, który zastąpi Lotnisko Chopina jako nowe lotnisko krajowe.(...) Lotnisko Chopina będzie modernizowane. Gdybyśmy nie przeprowadzili modernizacji tego lotniska, stracilibyśmy ponad 30 mln pasażerów do dnia otwarcia nowego lotniska - powiedział Lasek.

Lotnisko Chopina poinformowało w czwartek, że od stycznia do końca listopada br. odprawiono w Warszawie 19 mln 673 tys. 590 pasażerów. Stołeczny port w minionym miesiącu obsłużył dokładnie 1 mln 601 tys. 918 osób – o 15,9 proc. więcej osób niż w listopadzie poprzedniego roku - wyliczyło lotnisko. 6 grudnia 2024 r. stołeczny port odprawił dwudziestomilionowego pasażera – po raz pierwszy w swojej 90-letniej historii.

Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny to spółka Skarbu Państwa powołana na mocy artykułu Ustawy z 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad nią sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.