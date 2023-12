Co z miliardami dla TVP? Minister finansów: proszę uważnie czytać projekty

Sejm skierował w czwartek do komisji projekt budżetu na 2024 roku. - Pieniądze na TVP są wstrzymane. Proszę uważnie czytać przedłożone projekty i przedłożoną ustawę - mówił minister finansów Andrzej Domański odnosząc się do pytań posłów. Możliwość przekazania pieniędzy na media publiczne zapisano w ustawie okołobudżetowej.

Minister finansów o projekcie budżetu na 2024 rok

Pieniądze dla mediów publicznych

Dodatkowo media publiczne będą mogły otrzymać kolejny 1 mld zł. W ustawie okołobudżetowej zapisano, że "w roku 2024 minister właściwy do spraw budżetu może przekazać ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na jego wniosek, skarbowe papiery wartościowe celem ich przekazania jednostkom publicznej radiofonii i telewizji na podwyższenie kapitału zakładowego tych jednostek, jeżeli jest to niezbędne do realizacji ich zadań określonych w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (...), z tym że wartość nominalna wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel nie może przekroczyć kwoty 1 000 000 tys. zł".