Mikołaj zaciska pasa. To będą uboższe święta

Według Deloitte Polacy deklarują, że na bożonarodzeniowe prezenty, żywność, podróże oraz spotkania z najbliższymi przeznaczą średnio 1 318 zł. To 29 proc. mniej niż - zgodnie z deklaracjami - wydali w ubiegłym roku.

Polacy wydadzą mniej na podróże

Sklepy stacjonarne wciąż preferowanym miejscem zakupów

Jeśli chodzi o czas robienia zakupów, to respondenci deklarują, że niemal 30 proc. świątecznego budżetu wydadzą w sklepach pomiędzy 15 a 24 grudnia. Z kolei nieco ponad jedną piątą wydadzą w pierwszej połowie grudnia. Łącznie będzie to nieco powyżej 50 proc. Kolejne 16 proc. świątecznego budżetu Polacy planują przeznaczyć na zakupy w czasie Black Friday, co może wynikać z coraz częściej wydłużanych przez detalistów akcji promocyjnych, w ramach Black Friday czy Black Week. Respondenci badania wskazali także, że 12 proc. środków przeznaczonych na tegoroczne święta wydało lub wyda jeszcze w listopadzie.