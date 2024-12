Akcjonariusze Orlenu zajmą się rozliczeniem poprzedniego zarządu

Właśnie sprawa OTS i niekorzystnej dla tej spółki transakcji, co - według obecnych władz Orlenu - doprowadziło do konieczności odpisu w jego ówczesnym skonsolidowanym wyniku na kwotę 1,6 mld zł, była m.in. powodem nieudzielenia absolutorium 11. członkom zarządu spółki z 2023 r., w tym Danielowi Obajtkowi. Stało się to podczas poprzednich obrad akcjonariuszy w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego w czerwcu. Uchwały w tej sprawie, głosowane osobno w przypadku każdego z członków byłego już zarządu, nie objęły wówczas Zbigniewa Leszczyńskiego i Wiesława Protasewicza, ponieważ w władzach Orlenu zasiadali wcześniej, przed okresem objętym tym absolutorium - Leszczyński był członkiem zarządu od 2016 do 2022 r., a Protasiewicz od 2017 do 2019 r.