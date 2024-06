Abonament RTV do likwidacji. Rząd ma nowy pomysł

Dotychczasowy system finansowania nie gwarantuje stabilności mediów. Proponujemy likwidację abonamentu na rzecz finansowania mediów publicznych z budżetu państwa - ogłosiło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Resort proponuje, by przekazywać na ten cel co najmniej 0,09 procent PKB rocznie.

MKiDN proponuje likwidację abonamentu i finansowanie mediów z budżetu w wysokości co najmniej 0,09 proc. PKB rocznie - podał resort kultury, rozpoczynając konsultacje założeń ustawy medialnej.

"Dotychczasowy system finansowania nie gwarantuje stabilności mediów. Proponujemy likwidację abonamentu na rzecz finansowania mediów publicznych z budżetu państwa. Nie oznacza to jednak wprowadzenia dodatkowego opodatkowania. Założenia opierają się na przyznaniu gwarancji środków na realizację misji publicznej w wysokości co najmniej 0,09 proc. PKB rocznie" - napisano.

Mniej reklam, więcej treści

Koncesja na nadawanie - liberalizacja przepisów

MKiDN rekomenduje, by regulacjom poddać także kwestie kontroli koncentracji rynku medialnego pod kątem jej wpływu na pluralizm i niezależność redakcyjną oraz zasad wydawania środków publicznych na reklamy.

"Zależy nam, by środki te były wydatkowane w sposób transparentny i według obiektywnych, niedyskryminacyjnych kryteriów" - napisano.

Resort zakłada, że konsultacje potrwają do 23 września 2024 r., a w październiku nastąpi publikacja raportu z konsultacji. Pod koniec 2024 r. zaplanowano przygotowanie projektu ustawy i skierowanie go do konsultacji publicznych i międzyresortowych.