Dodatkowa opłata od turystów. Apel do premiera i posłów

Zakopane chce zmiany przepisów dotyczących pobieranej od turystów tak zwanej opłaty klimatycznej. Radni wystąpili w tej sprawie do Sejmu i kancelarii premiera. - To pokłosie sprawy sądowej, która toczyła się między Zakopanem a przedstawicielami jednej z fundacji proekologicznych i turystą - wyjaśnił radny z Zakopanego Tymoteusz Mróz.

Zgodnie z obecnymi przepisami opłata miejscowa może być pobierana od przyjezdnych tylko w miejscach turystycznych , gdzie powietrze nie jest zanieczyszczone i spełnia odpowiednie normy. Normy takie są jednak ustalane jako średnia dla całego regionu obejmującego nawet kilka powiatów, co zaniża znacząco statystyki Zakopanego. Problem dotyczy także innych kurortów w Polsce.

W Zakopanem opłata miejscowa wynosi 2 zł od osoby za dobę, pobierana jest od osób przebywających w Zakopanem dłużej niż jedną dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych przez hotelarzy czy kwaterodawców i odprowadzana do Urzędu Miasta. Rocznie z tytułu opłaty miejscowej do budżetu miasta wpływa ok 4,5 mln zł. W poprzedniej kadencji m.in. z tych środków zostały zakupione autobusy.